Эксперт Чихринова пояснила, куда можно использовать опавшие листья на садовом участке

Опавшие листья и прочий органический мусор могут стать ценным ресурсом для улучшения состояния садового участка. Эксперт Александра Чихринова назвала самые эффективные способы их утилизации и переработки. Об этом сообщают «Известия».

По ее словам, листья, траву и ветки можно переработать рядом способов. Так, одним из них является компостирование, улучшающее структуру почвы, задерживающее влагу и обогащающее растения питательными веществами. Также можно применить мульчирование, которое защищает корни растений от перепадов температур, позволяет сохранить влагу, сокращает объем сорняков и улучшает микроклимат почвы.

Эксперт добавила, что, если отсутствует возможность использовать компост или мульчу, листья можно собрать в кучи или мешки, где они станут медленно перегнивать, а полученное подойдет в качестве удобрения. Кроме того, опавшие листья лучше собирать осенью с использованием садовых граблей или воздуходувок. Листва должна быть достаточно сухой, но не пересохшей, чтобы разложение происходило быстрее.

По ее мнению, мелкие листья вроде березовых и кленовых быстро разлагаются и подходят в качестве удобрения для большинства растений. Крупные и плотные, например дубовые, требуют предварительного измельчения, поскольку они могут препятствовать проникновению воды и воздуха. Однако оставлять опавшие листья на газоне не стоит, так как это может привести к выпреванию травы и появлению грибковых заболеваний.

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