Блогер Васильев оценил важность психологической помощи ветеранам спецоперации

В Архангельске мужчина, не так давно вернувшийся из зоны спецоперации, разгромил автобус молотком и огнетушителем, что могло быть связано со стрессовым расстройством. По словам блогера Стаса Васильева, психологическая помощь ветеранам спецоперации крайне необходима. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что сегодня уже ведется подготовка таких специалистов. Важно, чтобы они как можно быстрее начали работать и помогать вернувшимся с фронта ребятам с подобного рода проблемами, поскольку без психологической помощи ты это никак не остановить.

По мнению эксперта, разгромившему автобус мужчине необходима принудительная психологическая помощь, а всем остальным - базовое психологическое обследование. При наличии у человека каких-то отклонений его направляют уже на более расширенное обследование.

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