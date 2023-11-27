«Боль возвращается снова»: назван самый бесполезный метод лечения спины

Зачастую люди боятся или ленятся обращаться к врачу, предпочитая домашнее лечение, но в большинстве случаев оно неэффективно. Так, например, происходит при болях в спине.

Как рассказала физический реабилитолог София Агапова, любая мазь — обезболивающая, разогревающая, охлаждающая или противовоспалительная — работает на поверхности.

«Такие препараты отлично справляются со своей прямой задачей: уменьшают воспаление и боль. Причина, по которой боль возвращается снова, очень проста — мазь не устраняет ее источник. Например, фасет-синдром — это частая причина боли в пояснице. При этом заболевании суставы позвоночника воспаляются и подвергаются изменениям», — отметила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее словам, происходит это из-за того, что спина зажата, и позвонки не двигаются свободно.

«Если такую спину мазать мазью, человеку станет легче, но ненадолго, только пока компоненты лекарства подавляют боль. Так происходит, потому что для самого сустава ничего не изменилось — он по-прежнему перегружен и заставит страдать своего владельца», — уточнила собеседница.

Поэтому, пояснила реабилитолог, к исправлению каждой такой ситуации нужно подходить индивидуально.

«Например, в данном случае следует заставить позвонки двигаться так, чтобы суставы не перегружались. С проблемами боли отлично справляются методы физической реабилитации, а современные препараты будут прекрасно работать в помощь специалисту, ускоряя заживление», — подытожила Агапова.

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