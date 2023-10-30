«Доведение до новых болей»: раскрыта главная ошибка всех тренеров

«Напротив, это приводит к обострению проблемы и долгому лечению. Нередки истории, когда на тренировке получают травму: срывают спину, выбивают суставы, тянут шею, а потом долго лечат и не понимают, почему так произошло. Так происходит из-за непонимания картины тела, игнорирования начального состояния человека и его физической нормы», — отметила собеседница.