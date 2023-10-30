«Доведение до новых болей»: раскрыта главная ошибка всех тренеров
Реабилитолог Агапова рассказала, к каким тренерам лучше не ходить
Фото: [freepik.com]
Сегодня в России отмечают неофициальный День тренера. Многие люди прочувствовали на себе, насколько это ответственная профессия.
Как рассказала физический реабилитолог, тренер адаптивной физической культуры, тренер Международной федерации йоги София Агапова, неправильный подход в такой работе может испортить человеку жизнь.
«Нередкая ошибка тренеров — неумелое лечение уже существующих болей, либо доведение до новых. Если тренер не знаком с проблемой, которую ему предстоит решить, не понимает биомеханику процесса — не нужно решать эту задачу», — пояснила Агапова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Например, по ее словам, одна из частых жалоб клиентов — боль в спине, не решается популярной рекомендацией «закачать больную спину».
«Напротив, это приводит к обострению проблемы и долгому лечению. Нередки истории, когда на тренировке получают травму: срывают спину, выбивают суставы, тянут шею, а потом долго лечат и не понимают, почему так произошло. Так происходит из-за непонимания картины тела, игнорирования начального состояния человека и его физической нормы», — отметила собеседница.
Непрофессионалы встречаются везде, добавила эксперт, но результат деятельности тренера очевиден.
«Он либо виден, либо нет. Если клиент ходит месяц за месяцем и не получает результата — жизнь это, конечно, не испортит, а вот желание заниматься может отбить навсегда», — подытожила Агапова.
Ранее московские тренеры получили поздравления с профессиональным праздником от Собянина.