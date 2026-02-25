Боль за грудиной и одышка могут указывать на проблемы с сердцем

Кардиолог клиники «К+31» Ольга Рябенкова в беседе с « Лентой.ру » рассказала о симптомах, которые могут свидетельствовать о нарушениях в работе сердечно-сосудистой системы.

По словам врача, наиболее характерным признаком сердечных патологий остается боль или ощущение сдавливания в области груди, особенно возникающее при физической нагрузке или эмоциональном напряжении. При этом нередко пациенты отмечают менее очевидные проявления — одышку, повышенную утомляемость и отеки, усиливающиеся к вечеру.

Рябенкова также указала на дополнительные тревожные сигналы, среди которых внезапная повышенная потливость, головокружение и кратковременные потери сознания. Эти состояния, по ее оценке, могут свидетельствовать о нарушениях сердечного ритма или снижении сократительной функции миокарда. Игнорирование подобных симптомов способно привести к развитию сердечной недостаточности или опасных аритмий.

Специалист подчеркнула, что начальные признаки сердечных заболеваний часто остаются без должного внимания, поскольку люди склонны связывать их с усталостью или стрессом. Однако своевременная диагностика позволяет предотвратить серьезные осложнения. При появлении подобных симптомов врач рекомендовала не откладывать обращение к специалисту.

