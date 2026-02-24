Иммунолог заявил, что свиной грипп страшнее ковида и может убить за сутки

В России прямо сейчас разворачивается необычная эпидемиологическая картина: общее число заболевших ОРВИ и гриппом пошло на спад, но внутри этой статистики зреет новая угроза. Роспотребнадзор бьет тревогу — все чаще лаборатории выявляют свиной грипп и грипп В. Эти штаммы ведут себя тихо, но именно они могут стать спусковым крючком для неприятной весенней вспышки. Врач-иммунолог Владимир Болибок объяснил, с кем мы имеем дело и как не попасть в больницу. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, свиной грипп, он же H1N1, — далеко не новичок в наших краях, но ведет он себя коварно. От заражения до первых симптомов может пройти всего полдня: утром человек встретился в транспорте с больным, а вечером уже валится с ног. Температура, дикая ломота во всем теле, сухой кашель и головная боль — вот его визитная карточка. Насморк и мокрота приходят позже, на второй-третий день, сбивая с толку тех, кто привык лечить «простуду» народными средствами. Самое опасное, что жар может держаться до двух недель, а вирус, если дать ему волю, стремится прямиком в легкие, вызывая пневмонию.

Особенно внимательными стоит быть родителям малышей до четырех лет, пожилым людям старше 60 и тем, у кого за плечами есть хронические болячки: диабет, проблемы с сердцем, сосудами или легкими. Врачи подчеркивают: после пандемии коронавируса у многих в легких остались микроповреждения, и для свиного гриппа это — открытые ворота. В зоне риска и беременные женщины. Болибок настаивает: всем этим категориям прививка нужна как воздух.

По его мнению, при этом пугаться раньше времени не стоит. Смертность от самого вируса невысокая — меньше процента. Но если дело дошло до пневмонии, риски взлетают до 30 процентов. При этом иммунолог делает неожиданное заявление: свиной грипп страшнее ковида. Коронавирус дает хотя бы пару дней форы, инкубационный период, а H1N1 способен убить человека в первые же сутки, если тот не вакцинирован.

Медик подчеркнул, что активизация вируса связана с тем, что три года ковидных ограничений, масок и социальной дистанции сделали свое дело. Мы отвыкли болеть гриппом, и за это время подросло целое поколение детей до трех лет, которые вообще никогда с ним не встречались. У них нет ни естественного иммунитета, ни прививок. Как только все перестали носить маски, вирус с удовольствием заполнил пустоту.

