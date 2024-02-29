Более 120 аппаратов УЗИ планируют закупить в Подмосковье в этом году

В текущем году в медицинские учреждения Подмосковья планируют поставить свыше 120 новых аппаратов УЗИ, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Она напомнила, что ультразвуковое оборудование необходимо для проведения качественной диагностики.

«В прошлом году мы поставили в наши медучреждения более 170 единиц такой техники, в этом планируем закупить еще свыше 120 аппаратов», — подчеркнула Светлана Стригункова.

Как отметили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области, медицинскую технику закупят в рамках национального проекта «Здравоохранение» и по программе модернизации первичного звена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, когда будет достроена поликлиника в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе.