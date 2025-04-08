Более 20 человек в Кемеровской области пострадали от присасывания клещей с начала весны

С начала весеннего периода в Кемеровской области уже свыше 20 человек успели обратиться к медикам с жалобами на присосавшихся клещей. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Жителям региона также напомнили о необходимости защиты от данных насекомых. Так, следует использовать одежду предпочтительно светлых тонов, с длинным рукавом, штаны заправлять в носки, надевать головной убор, избегать высокой травы и кустов, не садиться на поваленные деревья, траву, не срывать цветы, ветки деревьев.

Ранее инфекционист Жуков заявил, что клеща надо удалить, пока он не успел выделить токсины.