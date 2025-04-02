Инфекционист Жуков пояснил, почему клещей нужно удалять оперативно

Укус клеща может привести к заражению тяжелыми заболеваниями, в связи с чем важно быстро и аккуратно извлечь паразита. Инфекционист Владислав Жуков рассказал, почему опасно вытаскивать клещей самостоятельно. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, способы извлечения клещей не меняются. Никаких автоматических средств для быстрого удаления их из кожи не изобретено. В целом опасно не только неосторожно вытащить клеща, а также пугать его, поскольку в этом случае паразит начинает выбрасывать токсины в большем объеме.

Эксперт добавил, что выкручивать клеща следует против часовой стрелки, поскольку заворачивается он по часовой. Однако в случае, если человек не умеет это делать, то лучше бежать к специалисту.

По его мнению, вытащить паразита важно как можно быстрее, пока он не успел запустить в организм человека инфекцию.

Ранее дезинфектолог Дубинин назвал способы защиты от клещевой угрозы.