Более 20 передвижных рентген-аппаратов планируют закупить в этом году в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Министерства здравоохранения МО]
Двадцать два передвижных рентген-аппарата на сумму более ста шестидесяти миллионов рублей в этом году будут закуплены в больницы Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
Отмечается, что именно благодаря передвижному рентген-аппарату, врач сможет провести диагностику у койки больного, а снимок автоматически будет направлен в кабинет врача-рентгенолога. Описание исследования сохранится в электронной медкарте пациента.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что поликлинику в микрорайоне Юбилейный в Королеве оснастят новым медицинским оборудованием.