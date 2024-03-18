Более 20 передвижных рентген-аппаратов планируют закупить в этом году в Подмосковье

Двадцать два передвижных рентген-аппарата на сумму более ста шестидесяти миллионов рублей в этом году будут закуплены в больницы Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Отмечается, что именно благодаря передвижному рентген-аппарату, врач сможет провести диагностику у койки больного, а снимок автоматически будет направлен в кабинет врача-рентгенолога. Описание исследования сохранится в электронной медкарте пациента.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что поликлинику в микрорайоне Юбилейный в Королеве оснастят новым медицинским оборудованием.