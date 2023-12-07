Более 200 единиц видеоэндоскопического оборудования поступило в больницы Подмосковья с начала года

С начала этого года в медицинские организации Московской области было поставлено почти двести десять единиц видеоэндоскопического оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

Отмечается, что на новые риноскопы, видеогастроскопы, видеобронхоскопы, видеоколоноскопы и многое другое было выделено более одного миллиарда рублей. Медтехнику поставлена в Видновскую, Щелковскую, Талдомскую, Солнечногорскую, Дмитровскую, Пушкинскую и другие больницы.

Заведующий эндоскопическим отделением Пушкинской больницы им. профессора Розанова В. Н. Дмитрий Александровский рассказал, что медучреждение поступило три единицы техники. Благодаря появлению современных аппаратов и возможности их ротации, время приема пациентов сократилось. Теперь нет простоя, отведенного на обработку и дезинфекцию эндоскопов — пока чистится один, в работе используется другой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить жителей региона жизненно важными лекарствами.