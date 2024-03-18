Более 200 миллионов рублей направят в Подмосковье на закупку аппаратов ЭКГ и холтеров

В этом году для медицинских организаций Подмосковья планируется закупить более пятисот аппаратов ЭКГ и холтеров. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Ожидается, что поступление новых аппаратов ЭКГ и холтеров позволит сделать диагностику сердечно-сосудистых заболеваний более качественной и доступной. А сами аппараты поступят в больницы до конца этого года.

Оборудование будет закуплено, благодаря нацпроекту «Здравоохранение», программе модернизации первичного звена, а также по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вместе с врачами, почетными жителями Королева и строителями заложил первый камень в основание новой поликлиники на улице Циолковского.