Более 230 здоровых детей от родителей с ВИЧ родилось в Подмосковье с начала года

Двести тридцать восемь здоровых детей родилось от ВИЧ-инфицированных матерей в Подмосковье с начала текущего года, сообщила пресс-служба министерств здравоохранения Московской области.

Как отметил главврач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александр Пронин, если женщина имеет положительный ВИЧ-статус, но при этом принимает терапию и выполняет рекомендации специалистов, то риск передачи вируса ребенку составляет менее процента.

«Мы призываем всех жителей Подмосковья регулярно проходить диагностику ВИЧ, а особенно женщин только планирующих беременность», — подчеркнул Александр Пронин.

В Подмосковье успешно реализуются программы перинатальной профилактики. На всех этапах беременности и после родов женщина с положительным ВИЧ-статусом и ребенок находятся под наблюдением специалистов Центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ходе строительства детского госпиталя в Красногорске.