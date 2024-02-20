Более 240 миллионов рублей предусмотрено в Подмосковье в этом году на привлечение медиков

В текущем году для работы в сельской местности в Подмосковье планируется привлечь 210 врачей и 29 фельдшеров. Так, на эти цели из федерального и регионального бюджетов выделят 241,3 миллиона рублей на программы «земский доктор/фельдшер». Об этом сообщает пресс-служба Московской областной Думы.

«В Московской области программы «земский доктор» и «земский фельдшер» реализуются с 2012 года и за это время они успешно себя зарекомендовали. Благодаря программам в подмосковные деревни и села трудоустроились более 2,3 тысячи врачей и фельдшеров», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Напоминаем, что в Подмосковье предусмотрены и другие меры поддержки для медработников. Такие как «социальная ипотека», выплаты на аренду жилья, предоставление бесплатных участков, доплаты молодым специалистам, с этого года также запущена новая мера — бюджетная ипотека.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что все поликлиники, женские консультации и стоматологии региона приведут к единому стандарту до конца этого года.