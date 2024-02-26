Более 35 тысяч телемедицинских консультаций для детей провели в Подмосковье с начала года

С начала года в Подмосковье врачи провели уже более тридцати пяти тысяч телемедицинских консультаций для детей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Примечательно, что в регионе телемедицинские консультации проводят не только для взрослых, но и для детей. Так, получить повторную консультацию врача по различным вопросам состояния ребенка родитель может, не посещая поликлинику, а через Интернет.

На таком онлайн-приеме врачи проверяют ход и динамику лечения, дают рекомендации. Кроме того, врач может направить пациента на консультацию к узкопрофильному специалисту и оформить электронный рецепт на льготное лекарство.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что теперь подмосковные медики могут получать до 30 тысяч рублей в месяц на аренду жилья.