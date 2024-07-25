Более 50 новых медработников трудоустроились в Московский областной онкодиспансер в этом году

В Московский областной онкологический диспансер в Балашихе за первое полугодие текущего года трудоустроились свыше пятидесяти медицинских работников, в том числе шестнадцать врачей, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На работу в медучреждение устроились в том числе врач-онколог с более чем двадцатилетним стажем Константин Никулин, а также врач-онколог абдоминального профиля Иван Новохатский.

Главврач онкодиспансера Владимир Асташов подчеркнул, что каждому специалисту при необходимости оказываются меры соцподдержки. Так, семьдесят четыре сотрудника получают ежемесячную выплату в размере двадцати тысяч рублей на оплату аренды жилья.

«Медикам помогают с выделением мест в дошкольных детских учреждениях. За три года места в детских садах дали девяти нашим сотрудникам. <…> Также для молодых специалистов предусмотрен увеличенный размер выплат. Врачам доплачивают пятнадцать тысяч рублей, сестринскому персоналу — до семи тысяч рублей», — подчеркнул главный врач.

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