Более 60 тысяч звонков направили будущие мамы с начала года в call-центр «Стань мамой в Подмосковье»

В Подмосковье для будущих мам работает call-центр «Стань мамой в Подмосковье». Так, всего с начала года операторы приняли более 63,4 тысячи звонков. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что количество звонков за этот период на почти 2,3 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом по словам главы ведомства Алексея Сапанюка, почти 5,3 тыс. поступили из других регионов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил Красногорск и проверил ход строительства Детского клинического центра имени Леонида Рошаля.