Более 80 жителей Нижегородской области госпитализировано с травмами из-за гололеда за неделю

Свыше 80 жителей Нижегородской области попали в больницу с травмами, связанными с падением на гололеде, на прошлой неделе. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Уточняется, что среди всех госпитализированных — пятеро детей, также с холодовой травмой за указанный период попали в больницу пятеро нижегородцев.

Отмечается, что всего с 1 ноября в связи с падением на лед в больницу попали примерно 550 человек, включая почти 45 детей. Помимо этого, госпитализировали примерно 60 нижегородцев из-за травм в связи с воздействием низких температур.

Ранее сообщалось, что в одной из клиник Москвы рухнул лифт с пассажирами.