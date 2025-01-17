Shot: в одной из клиник Москвы рухнул лифт с пассажирами

В Москве в Центре В.И. Дикуля два человека пострадали в результате падения кабины лифта, сообщил SHOT.

По информации источника, инцидент произошел в медицинском учреждении, расположенном на улице Миклухо-Маклая в районе Коньково. Лифт, в котором находились два человека, рухнул с первого этажа на цокольный.

Помогал выбраться посетителям центра охранник. Он же помог выбраться из кабины 74-летней женщине. Позже медики обнаружили у нее перелом лодыжки. Сам 25-летний охранник получил ушибы.

По имеющейся информации, подобный инцидент в Центре Дикуля произошел не впервые. На этой же неделе, 13 января, в медучреждении также упала лифтовая кабина. Тогда неполадки устранили сотрудники аварийно-спасательной службы.

Ранее сообщалось, что в Кемерове ребенок упал с городского моста в замерзшую реку Томь. В результате инцидента девочка получила серьезные травмы.