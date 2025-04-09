Более чем на 10% сократилась младенческая смертность в Нижегородской области в 2024 году

В Нижегородской области смертность в первые 28 дней жизни уменьшилась почти на 20% за 2024 год. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что в минувшем году уровень младенческой смертности сократился на 14% по сравнению с годом ранее и составил 3,5 случая на тысячу новорожденных, что ниже общероссийского контрольного показателя.

По данным регионального Минздрава, также отмечено и снижение поздней неонатальной смертности ровно наполовину. В четыре раза сократилась смертность среди младенцев от инфекционных заболеваний. Также отмечено трехкратное сокращение смертей, связанных с врожденными пороками развития и наследственными патологиями.

Добавляется, что в регионе в прошлом году родилось почти 22 тыс. детей.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области зафиксировано снижение младенческой смертности до исторического минимума.