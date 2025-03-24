В Рязанской области зафиксировано снижение младенческой смертности до исторического минимума

По словам детского омбудсмена Рязанской области Анжелики Евдокимовой, младенческая смертность в регионе достигла исторического минимума. Об этом сообщает 7info.

Она подчеркнула, что в Рязанской области особенное внимание уделяют поддержке материнства и детства. Так, создана сеть многофункциональных семейных центров. Мерами поддержки семей пользуется около 50 тыс. человек.

По мнению рязанского детского омбудсмена, в регионе уделяют внимание вопросам безопасности и образования. В учреждениях дополнительного образования появились новые места и новые направления. Тысяча детей и подростков занимаются социально-активной деятельностью и патриотическими проектами.

Ранее сообщалось, что основной причиной младенческой смертности в Казани становятся патологии сердца.