Более чем полтысячи лекарств по льготным рецептам выдали в Рязанской области в прошлом году

По данным Минздрава Рязанской области, в минувшем году выданы лекарственные средства свыше чем по 508 тыс. льготных рецептов на сумму более двух миллиардов рублей. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что указанную категорию лекарств получили более 63 тыс. человек, что на 7% больше, чем годом ранее. Так, системами непрерывного мониторинга глюкозы, датчиками к ним и сенсорами к инсулиновым помпам было обеспечено свыше 360 детей в возрасте от двух до 17 лет, страдающих сахарным диабетом первого типа.

Подчеркивается, что лекарственное обеспечение населения Рязанской области осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов. В этом году на указанные цели предусмотрено средств почти на 20% больше, чем в прошлом году.

Ранее жителям Подмосковья напомнили о возможности продлить рецепт на льготные лекарства с помощью робота Светланы.