Жителям Подмосковья напомнили о возможности продлить рецепт на льготные лекарства с помощью робота Светланы

«На данный момент проект уже внедрен в Лобне и теперь реализуется в Жуковском и Красногорске, а в дальнейшем масштабируется на весь регион. Робот Светлана записывает пациента на телемедицинскую консультацию, что позволяет продлить рецепт без очного визита в поликлинику», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.