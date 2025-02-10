Жителям Подмосковья напомнили о возможности продлить рецепт на льготные лекарства с помощью робота Светланы
Более 300 жителей Подмосковья продлили рецепты с помощью робота Светланы
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Более 300 пациентов в Подмосковье продлили рецепт на льготные препараты с помощью робота Светланы в рамках пилотного проекта, который запустили в декабре 2024 года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«На данный момент проект уже внедрен в Лобне и теперь реализуется в Жуковском и Красногорске, а в дальнейшем масштабируется на весь регион. Робот Светлана записывает пациента на телемедицинскую консультацию, что позволяет продлить рецепт без очного визита в поликлинику», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, такая опция уже получила положительный отклик у пациентов. Отметим, что робот звонит пациентам с номера +7 (498) 602-31-35. Помимо этого, Светлана обрабатывает входящие звонки по телефону 122. Так, например, с ее помощью можно записаться на прием к медицинскому специалисту.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.