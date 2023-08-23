Более миллиона телемедицинских консультаций состоялось в Подмосковье с начала года

Жители Подмосковья могут получить повторную консультацию врача по различным вопросам, не посещая лично поликлинику, а через Интернет. Подомным образом с начала года состоялось уже более одного миллиона консультаций. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова подчеркнула, что на сегодняшний день с помощью телемедицины можно проконсультироваться с врачом по итогам диспансеризации, продлить выписку электронного рецепта на льготное лекарство, также получить онлайн-консультации по беременности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев в Подмосковье пришло время для трансформации стоматологической службы.