Более пятнадцати новых рентген-аппаратов типа С-дуга поставили в подмосковные больницы с начала года

Более ста шестидесяти миллионов рублей было направлено на закупку новых передвижных рентген-аппаратов типа С-дуга для больниц Подмосковья с начала текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Отмечается, что данная медтехника применяется при проведении различных операций и позволяет врачам непосредственно во время оперативного вмешательства получать рентгеновские снимки под различным углом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что уже в следующем году в регионе окончательно распрощаются с аналоговым медоборудованием.