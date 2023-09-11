Более пятнадцати новых рентген-аппаратов типа С-дуга поставили в подмосковные больницы с начала года
Фото: [Пресс-служба Министерства здравоохранения МО]
Более ста шестидесяти миллионов рублей было направлено на закупку новых передвижных рентген-аппаратов типа С-дуга для больниц Подмосковья с начала текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Отмечается, что данная медтехника применяется при проведении различных операций и позволяет врачам непосредственно во время оперативного вмешательства получать рентгеновские снимки под различным углом.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что уже в следующем году в регионе окончательно распрощаются с аналоговым медоборудованием.