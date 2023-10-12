Более полумиллиона детей привились от гриппа в Подмосковье

В Подмосковье продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Всего с начала кампании уже более пятисот тысяч детей сделали прививку от гриппа. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова напомнила, что для удобства дети могут сделать прививку в медицинском кабинете в школе или детском саду. Записаться на прием к врачу можно по телефону 122, а также через портал Госуслуг или инфомат. Педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.

Ранее во время совещания губернатор Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов стало известно, что в этом году для жителей региона откроются более семидесяти отремонтированных объектов здравоохранения.