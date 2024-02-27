Более полутора тысяч юных спортсменов из Подмосковья прошли обследование в НИКИ детства

Юные спортсмены в возрасте от 7 до 16 лет из Московской области проходят в Центре спортивной медицины НИКИ детства плановое углубленное медицинское обследование. Так, с начала этого года уже свыше полутора тысяч детей прошли обследование. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что в Центре спортивной медицины НИКИ детства ребята сдают анализы и проходят полную диагностику, в том числе ЭКГ, ЭхоКГ, рентген, а также получают консультации двенадцати специалистов. Продолжительность обследования для одного ребенка не более трех часов.

При наличии показаний проводятся дополнительные консультации: эндокринолога, гастроэнтеролога и других. После этого оформляются заключения о допуске ребенка к тренировкам и соревнованиям. Кроме того, с начала года в НИКИ детства прошли обследование и четырнадцать паралимпийцев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что все поликлиники, женские консультации и стоматологии региона приведут к единому стандарту до конца текущего года.