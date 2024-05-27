Более шестисот человек прошли диагностику кожи в Центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья

В минувшую субботу в рамках Дня открытых дверей, посвященногоВсемирному дню диагностики меланомы, в Центрах амбулаторной онкопомощи жители Подмосковья проверили родинки и другие новообразования на коже. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

«В лечении онкологических заболеваний большое значение имеет своевременная диагностика. Поэтому важно регулярно проходить обследования. В минувшую субботу в рамках Дня открытых дверей в ЦАОПах обследовались 615 человек», — рассказал глава ведомства Алексей Сапанюк.

Примечательно, что в результате более шестидесяти из них были направлены на дополнительное обследование. По его итогам у трех пациентов было выявлено онкологическое заболевание, все они направлены на лечение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что строительство больничного комплекса в Хотьково завершится уже в сентябре.