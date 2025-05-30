Более ста пассажиров теплохода «Михаил Булгаков» обратились за медицинской помощью
У пассажиров теплохода «Михаил Булгаков» обнаружили норовирус
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Более 100 пассажиров круизного лайнера «Михаил Булгаков» вынуждены были обратиться за медицинской помощью.
В результате проверки Роспотребнадзор выявил у заболевших норовирус. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.
Все заболевшие изолированы. У всех пациентов заболевание протекает в легкой форме. Выявляются контактные лица.
Роспотребнадзор принял комплекс мер, направленных на недопущение дальнейшего распространения вируса.
Ранее сообщалось о том, что в Ноябрьске возбудили дело после массового отравления детей в кафе.