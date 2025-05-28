В Ноябрьске возбудили дело после массового отравления детей в кафе

В Ноябрьске прокуратура и СК начали проверку после обращения 18 жителей с симптомами отравления. Все они питались в одном кафе, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

По данным ведомства, все пострадавшие посещали кафе «Кебаб 89» с 23 по 27 мая. На симптомы отравления пожаловались минимум 18 человек, включая 12 несовершеннолетних. Предположительно, у всех пострадавших вирусная инфекция.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку и обнаружили нарушения санитарных норм. Заведение временно закрыли до устранения нарушений. Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Также дело на контроле местной прокуратуры. Владельцам заведения грозит штраф, приостановка деятельности или уголовная ответственность в зависимости от тяжести последствий.

Ранее сообщалось, что школьницы в Перми отравились увлажнителем для лица.