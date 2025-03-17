Более ста жителей Рязани получили переломы за неделю

В Рязани за минувшую неделю в амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь более 440 пациентам. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональный Минздрав.

Уточняется, что свыше, чем у ста человек был выявлен перелом, также около 160 жителей Рязани обратились в травматологический пункт с ушибами, 70 – с растяжениями, также 35 рязанцев – с травмами.

Ранее сообщалось, что врачи в Подмосковье спасли подростка, который упал на сломанную руку.