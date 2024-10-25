Врачи в Подмосковье спасли подростка, который упал на сломанную руку
Фото: [Кукушкина Елизавета]
В Московскую областную травматолого-ортопедическую больницу поступил подросток после падения с самоката на уже сломанную руку, на которой стоял дистракционный аппарат. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Специалистами МОДКТОБ удалены изогнутые и мигрировавшие стержни. Так как перелом еще не сросся, произведена замена поврежденных элементов аппарата с коррекцией оси плечевой кости», — сказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
Состояние подростка оценивают как удовлетворительное. Его выписали из стационара на амбулаторное лечение. После полного сращения перелома врачи смогут провести демонтаж обновленного дистракционного аппарата.
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