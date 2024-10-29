Более восьми тысяч случаев заболеваний обнаружили у жителей Нижегородской области в «Поездах здоровья» в этом году

С начала текущего года к специалистам «Поездов здоровья» обратились около 41 тыс. жителей Нижегородской области. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Уточняется, что по результатам обращений было обнаружено более восьми тысяч случаев заболеваний.

Отмечается, что на сегодняшний день специалисты провели около 70,5 тыс. консультаций и выполнили почти 158 тыс. различных исследований. Так, из общего числа выявленных заболеваний примерно 180 оказались онкологическими.

Напомним, что проект «Поезда здоровья» реализуется в регионе уже шесть лет в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее сообщалось, что почти пять миллионов жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года.