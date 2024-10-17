Почти пять миллионов жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года

С начала 2024 года диспансеризацию в Подмосковье прошли более 4,6 миллиона жителей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Регулярное прохождение диспансеризации позволяет выявить заболевания на ранней стадии, когда они более эффективно поддаются лечению», — подчеркнула вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

С результатами прохождения осмотра пациенты могут ознакомиться через телемедицинскую консультацию, в ходе которой врач также может направить на углубленное обследование в случае необходимости. Пройти диспансеризацию можно в поликлинике, для этого нужно обратиться в медучреждение по месту прикрепления. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.