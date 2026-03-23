Больная спина — не повод терпеть: юрист объяснил, как получить ортопедическое кресло от работодателя

Многие офисные сотрудники годами терпят дискомфорт в спине, считая его неизбежной платой за сидячую работу. Однако юрист Михаил Пирогов в беседе с NEWS.ru напоминает : если ваша работа требует долгого нахождения в кресле, а проблемы с позвоночником уже перешли из разряда легкой усталости в медицинские диагнозы (вроде грыжи или хронических болей), вы имеете полное право потребовать от работодателя ортопедическое кресло. И это не просьба из разряда «хотелок», а вопрос, напрямую регулируемый законодательством об охране труда.

По его словам, алгоритм действий довольно прозрачен. Первый шаг — получить у лечащего врача заключение, в котором будет четко указана необходимость использования специализированного кресла или иных средств для снижения нагрузки на позвоночник. С этим документом сотрудник обращается к руководству. В крупных компаниях за подобные вопросы отвечают отдел кадров или служба охраны труда, которые обязаны рассмотреть запрос и проанализировать ситуацию. Если возможность купить дорогостоящее кресло есть не сразу, закон не оставляет сотрудника один на один с проблемой.

Юрист подчеркнул, что в таких случаях работодатель и работник могут договориться о временных, но действенных компромиссах. Например, приобрести подставку для ног, специальные ортопедические подушки на существующее сиденье или организовать рабочее место с регулируемым столом для работы стоя. Также в обязанности компании может входить внедрение регулярных перерывов на разминку и даже обучение сотрудников правильной осанке. Итог прост: больная спина — не повод для героического терпения, а официальное основание для требования эргономичного рабочего места, и грамотный подход к документальному оформлению проблемы поможет отстоять свое здоровье без конфликтов.

Ранее врач назвал убийственную привычку офисных работников.