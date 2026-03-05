Главный удар по позвоночнику и суставам наносит не тяжелый физический труд, а «безобидный» рабочий день за ноутбуком по 6-8 часов подряд. Уже к 40-50 годам это приводит к хроническим заболеваниям спины и суставов, вплоть до грыж и стойких нарушений осанки. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-хирург Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Олег Миленин.

По словам специалиста, длительное пребывание в статической позе, типичное для работы в офисе, постепенно формирует целый комплекс нарушений со стороны опорно-двигательного аппарата.

«Сидячая работа сопровождается постоянным напряжением одних и тех же групп мышц и почти полным отсутствием активности других. В норме позвоночник рассчитан на чередование движения и нагрузки — ходьбу, наклоны, повороты. Когда человек по шесть и более часов в день сидит за компьютером, тело „застывает“ в одной позе, и это со временем превращается в хроническую проблему», — объяснил врач.

Особенно опасна, по словам эксперта, так называемая «поза пользователя ноутбука», когда плечи сведены вперед, а спина округляется.

«Если в нейтральном положении голова оказывает на позвоночник нагрузку около четырех килограммов, то при наклоне вперед на 30-40 градусов она почти удваивается. Для шейного и грудного отделов это колоссальная перегрузка: перенапряжение мышц, нарушение кровообращения, постепенные дегенеративные изменения межпозвоночных дисков», — отметил Миленин.

По его словам, у людей, годами работающих за компьютером, врачи часто видят целый набор нарушений: дегенеративно-дистрофические процессы в шейном и поясничном отделах, протрузии и грыжи дисков, хронический мышечно-тонический синдром, формирование патологической осанки. При этом страдает не только спина.

«Длительное сидение ухудшает работу тазобедренных и коленных суставов, провоцирует застойные явления в нижних конечностях и малом тазу. Поэтому жалобы „просто на усталость“ или „ноющую спину после работы“ — не безобидная мелочь, а сигнал, что организм уже не справляется», — предупредил хирург.

Миленин подчеркнул, что профилактика во многом зависит от организации рабочего места и режима труда. Не менее важны и короткие перерывы.

«Работать часами, сгорбившись над маленьким экраном на кухонном столе или диване — худший сценарий для позвоночника. Если вся работа завязана на ноутбук, его нужно „подружить“ с нормальным рабочим местом — подставкой, отдельной клавиатурой, правильным креслом», — подчеркнул специалист.

Отдельно врач порекомендовал не ограничиваться только «офисной гимнастикой», а включать в жизнь регулярную физическую активность: плавание, лечебную гимнастику, пилатес или йогу для укрепления мышечного корсета и поддержания подвижности суставов.

