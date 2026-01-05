Больничный в праздники оплачивается: юрист развеяла миф об январских каникулах

Многие ошибочно полагают, что болезнь, случившаяся во время официальных выходных, лишает их права на оплату больничного. Однако это заблуждение может дорого обойтись. Юрист и эксперт по трудовому праву Ольга Петрова разъясняет, что закон в этом вопросе однозначен: январь, с его длинными новогодними каникулами, — не исключение. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, суть в том, что оплате подлежат все календарные дни нетрудоспособности, даже если они совпали с нерабочими праздничными днями. Это правило, закрепленное статьей 112 Трудового кодекса, едино для всех работников. Неважно, отдыхал ли вы в это время по графику или, например, трудились, если ваша смена выпала на праздник — факт болезни фиксируется и оплачивается в полном объеме. Важный нюанс касается источника выплат: первые три дня финансовую ответственность несет работодатель, а за последующий период оплату производит уже Социальный фонд России.

Юрист добавила, что работник, оформивший листок нетрудоспособности в январе, получает полноценную страховую защиту. Это не только материальная компенсация, но и гарантия того, что вы можете спокойно лечиться, не беспокоясь о потере дохода из-за неудачного времени для болезни. Таким образом, не стоит игнорировать симптомы и переносить болезнь на ногах, опасаясь, что праздники «не засчитаются». Своевременное обращение к врачу и правильное оформление документов обеспечит вам законную выплату за каждый день, проведенный на лечении, независимо от календаря.

