В подмосковном Фрязине откроется обновленный лесопарк

Во Фрязине в субботу состоится открытие обновленного лесопарка, сообщает региональное Министерство культуры и туризма.

Как отмечает вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгин, организаторы позаботились о насыщенной праздничной программе для взрослых и детей. Пройдут различные мастер-классы, спортивные турниры и многое другое. Всех гостей бесплатно угостят мороженым.

В концертной программе примут участие хор русской песни «Узоры Московии», ансамбль русской песни «Напевы России» и другие творческие коллективы.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и Автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пройдет престижный турнир по конному поло.