Больницы Подмосковья получили еще пять передвижных ФАПов с флюорографом

Передвижные ФАПы поступили в Каширскую, Серпуховскую, Красногорскую, Шаховскую и Видновскую больницы, сообщила пресс-служба областного министерства здравоохранения.

Как отметила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова, всего с начала этого года в медицинские организации региона поступило девять передвижных ФАПов на сумму свыше двухсот миллионов рублей. Медтехнику закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

«Передвижные ФАПы позволяют сделать медпомощь более доступной для жителей отдаленных территорий. А благодаря наличию флюорографа, медицинские специалисты также смогут проводить на выезде диагностику органов дыхания», — сказала она.

Широкий функционал мобильного ФАПа позволит проводить диспансеризацию и профилактические осмотры, а также выездную вакцинацию, отметил заместитель главврача Видновской больницы Тимур Асанов.

Фото: [ пресс-служба министерства здравоохранения МО ]

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в ближайшие пять лет в подмосковных стационарах будет внедрен новый стандарт.