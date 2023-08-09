Больницы Подмосковья с начала года получили 24 единицы видеоэндоскопического оборудования

С начала текущего года в медицинские организации Подмосковья поступило двадцать четыре единицы нового видеоэндоскопического оборудования, рассказала первый зампред областного правительства Светлана Стригункова. Ее слова приводит пресс-служба Минздрава региона.

«Это видеогастроскопы, видеоколоноскопы, видеодуоденоскопы и видеобронхоскопы. На их закупку было направлено более 250 миллионов рублей», — отметила она.

Видеоэндоскопическое оборудование предназначено для проведения высокоточной диагностики пациентам с заболеваниями нижних отделов дыхательных путей и ЖКТ, а также для малоинвазивных операций.

Новая медтехника закуплена по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева благодаря программе модернизации первичного звена. Аппараты поступили в том числе в Домодедовскую, Красногорскую, Павлово-Посадскую, Видновскую и Лыткаринскую больницы.

Так, например, в Видновскую больницу поступило пять единиц такой техники, в том числе видеогастрокоп. Он позволяет проводить обследование менее чем за десять минут, рассказала врач-эндоскопист Людмила Бухтеева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о проводимой в Подмосковье работе по внедрению новых стандартов в медицинских организациях региона.