Bounty вызывает понос: В батончике была обнаружена губительная добавка

В ходе экспертизы батончика Bounty было выявлено наличие компонента Е422, который может оказывать негативное влияние на работу желудочно-кишечного тракта и обладает слабительным эффектом. Об этом передает SHOT.

Однако и батончики Snickers, и Picnic, как оказалось, не соответствуют ожиданиям. В их составе присутствует пальмовое масло, которое может увеличить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

В то же время шоколадный батончик Goodmix является одним из самых калорийных продуктов: его энергетическая ценность составляет 522 ккал, в то время как у других батончиков этот показатель обычно не превышает 490 ккал.

Ранее сообщалось о том, что диетолог Безнебеева назвала напитки, которые могут заменить кофе.