Диетолог Безнебеева назвала напитки, которые могут заменить кофе

Кофе может подорожать на 40%. Диетолог Виктория Безнебеева рассказала, какие полезные альтернативные напитки сегодня продаются в магазинах. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, недорогие альтернативы «бодрящему кофею» известны давно. Например, цикорий, благодаря хотя бы одной чашке которого организм скажет «спасибо», поскольку он нормализует микрофлору кишечника, предотвращает дисбактериоз, укрепляет иммунитет и помогает усваивать витамины и макроэлементы.

Диетолог добавила, что стоит присмотреться и к какао, бобы которого содержат больше кальция, чем коровье молоко. Кроме того, он богат теобромином, который является хорошей заменой кофеину со стимулирующим эффектом.

По ее мнению, повышают бодрость также и травяные чаи, которые способствуют укреплению иммунитета, улучшают работу почек и печени, очищают организм. Помимо этого, без особых сожалений отказаться от кофе поможет и чай мате, имеющий ярко выраженные тонизирующие свойства.

Ранее диетолог Дианова назвала безопасную дозу кофе.