Бри, камамбер, рокфор: изысканный деликатес или бомба замедленного действия?

Кузбасский токсиколог Константин Сиворонов предупреждает: привычный многим сыр с плесенью может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, а в некоторых случаях — представлять реальную угрозу для жизни. В своем телеграм-канале врач пояснил, что такие деликатесы, как бри, камамбер, горгонзола или рокфор, абсолютно безопасны лишь для полностью здорового взрослого человека.

Медик отметил, что в этих сырах содержится тирамин — вещество, способное резко сужать сосуды и повышать артериальное давление. Для гипертоников это чревато гипертоническим кризом. Кроме того, сама по себе плесень является чужеродным для организма элементом, поэтому у людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом она может вызывать вздутие и расстройство пищеварения.

Особую опасность, по словам токсиколога, представляют сыры из непастеризованного молока с белой корочкой, такие как камамбер и бри. Они создают идеальную среду для размножения бактерий, вызывающих листериоз — тяжелую инфекцию с высокими рисками осложнений.

Врач подчеркнул, что в группе риска находятся беременные и кормящие женщины, дети до 5–7 лет, люди с иммунодефицитными состояниями, онкологическими заболеваниями, после трансплантации органов, а также пациенты с аллергией на пенициллин, болезнями печени и подагрой. Для этих категорий даже небольшой кусочек сыра с плесенью может стать причиной серьезных последствий.

Что такое тирамин и чем он опасен?

Тирамин — это биогенный амин, который образуется при распаде белков в процессе созревания сыра. Он обладает способностью сужать кровеносные сосуды и провоцировать выброс норадреналина. У людей, принимающих антидепрессанты (ингибиторы МАО), тирамин может вызвать гипертонический криз. У здоровых людей ферменты печени быстро расщепляют его, но у гипертоников и пожилых людей этот механизм может давать сбой.

Что такое листериоз?

Листериоз — инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Listeria monocytogenes. Особенно опасно для беременных (может привести к выкидышу или тяжелым поражениям плода), новорожденных, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. Сыры из непастеризованного молока с мягкой плесневой корочкой — один из главных источников заражения.

Почему некоторым нельзя есть сыр с плесенью даже в малых количествах?

У людей с ослабленным иммунитетом (онкология, ВИЧ, после трансплантации) организм не может полноценно бороться с грибковой и бактериальной флорой. То, что для здорового человека пройдет незамеченным, для них может обернуться тяжелой инфекцией. Аллергики на пенициллин также в зоне риска, поскольку плесневые грибы в сыре родственны пенициллиновым.

