Бригада врачей НИКИ детства провела осмотр воспитанников подмосковного коррекционного детсада

Детей с различными заболеваниями, являющихся воспитанниками коррекционного детского сада в подмосковном Орехово-Зуеве, осмотрели врачи Научно-исследовательского клинического института детства. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что в состав медицинской бригады вошли реабилитолог, физиотерапевт, логопед и психолог. Предполагается, что врачи осмотрят всех детей.

«Для каждого ребенка будет составлена индивидуальная программа реабилитации. Обсудим вопросы лечения с родителями, предложим дополнительные рекомендации по восстановлению, в том числе курс реабилитации в НИКИ детства», — рассказала главный внештатный специалист по детской реабилитации Минздрава Подмосковья Екатерина Паснова.

При этом при необходимости, медицинскую реабилитацию воспитанники сада смогут также проходить амбулаторно в Орехово-Зуевской больнице, для этого там есть все условия.

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