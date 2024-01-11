Британские ученые выяснили, как дыхание может свидетельствовать о болезни сердца

Эксперты Британского кардиологического фонда нашли признак, который может помочь в определении болезни сердца, сообщает «Медиапоток» .

Специалисты отмечают, что узнать о проблемах в работе сердечной мышцы позволит дыхание человека. По их данным, свидетельствовать об ишемической болезни сердца может сбитое дыхание, не вызванное, например, пробежкой или астмой.

«Если ваше сердце не перекачивает достаточное количество кислородсодержащей крови по телу, ваш организм реагирует учащенным дыханием, пытаясь получить больше кислорода в организме, из-за чего вы и чувствуете одышку», – утверждают специалисты.

Другими основными признаками, свидетельствующие о наличии проблем с сердцем, являются боль в груди или по всему телу, а также слабость и тошнота.

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) представляет собой состояние, вызываемое хроническим недостаточным снабжением клеток сердечной мышцы кислородом (гипоксия) и питательными веществами.

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