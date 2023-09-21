«Будет прерываться сон»: названы продукты, усиливающие бессонницу

Бессонница — довольно неприятная проблема, от которой люди хотят поскорее избавиться. Но, как выяснилось, своими же действиями они могут усугублять ее. Например, существуют продукты, которые при бессоннице употреблять нельзя — их нам назвала биолог Наталья Колман.

По словам специалиста, в первую очередь стоит остерегаться продуктов, содержащих кофеин.

«Это и всякие тортики, и различные напитки. Они же попадают во вторую категорию — сладкие продукты. Помимо уже названного, сюда входят фруктовые и овощные соки, например», — рассказала собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Тем, кто придерживается здорового питания, тоже придется проявить осторожность. Некоторые из овощей способны поддерживать бессонницу не хуже кофе.

«Не рекомендуется употреблять брокколи и цветную капусту — в них находится триптофан. Человек, съевший эти овощи на ужин, будет просыпаться, у него будет прерываться сон», — предупредила Колман.

Кроме того, по словам биолога, на качество сна и, соответственно, продолжительность бессонницы могут влиять ферментированные продукты, выдержанные и голубые сыры, острая пища, алкоголь, а также йогурты и сметана, в которых содержится тирамин — аминокислота, стимулирующая работу головного мозга.

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