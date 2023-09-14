«Будьте внимательны к питанию»: возможна ли в России эпидемия сибирской язвы

СМИ все чаще рассказывают о неожиданных вспышках сибирской язвы — опасной инфекции, которая поражает животных и человека. Случаи заболевания были зафиксированы в Воронежской области.

Вирусолог Сергей Вострухов рассказал, какова вероятность того, что сибирская язва распространится по всей территории России и вызовет эпидемию.

«Возбудитель сибирской язвы образует опасные споры, которые сохраняют жизнеспособность даже в самых неблагоприятных условиях в течение долгих лет», — пояснил Вострухов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, распространение инфекции на большинство регионов страны маловероятно. Даже в случае нестандартной вспышки в регионах проведут вакцинацию проверенными препаратами.

«Регистрируемые время от времени случаи сибирской язвы единичны и никогда не приводят к эпидемии. Но необходимо помнить, что при отсутствии адекватного лечения летальность заболевания превышает 95% в зависимости от формы болезни», — предупредил биотехнолог.

Вострухов напомнил, какие меры предосторожности следует соблюдать, чтобы не заразиться сибирской язвой. Эти сведения актуальны для жителей регионов, где фиксируют случаи заболевания.

«Чаще всего этой инфекцией заболевают при употреблении в пищу продуктов, зараженных спорами, а также от питьевой воды, куда они попали. Если есть заражения среди животных, скота, будьте внимательны к питанию и не покупайте продукты с рук», — посоветовал собеседник.

Также вирусолог отметил, что распространение сибирской язвы контролируют специалисты Роспотребнадзора, санитарные и ветеринарные службы. А для лечения больных применяют проверенные методы: антибиотики, препараты таргетной терапии.

«Прививают даже сельскохозяйственных животных. Все эти профилактические меры сводят вероятность эпидемии сибирской язвы в России к нулю», — заключил биотехнолог.

Ранее мы раскрыли подробности заражения сибирской язвой в Воронеже.