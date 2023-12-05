Будут зацикливаться: новый онлайн-калькулятор депрессии может вызвать расстройство у некоторых людей

Специалисты научного центра отметили, что прохождение теста, который заменит полуторачасовое клинико-психологическое интервью, занимает от трех до пяти минут. Об этом сообщают «Известия».

Психолог Олеся Пономарева рассказала, будет ли эффективен калькулятор депрессии, и сравнила его с другим популярным психологическим тестом.

«За 11 вопросов депрессию предположить, конечно, можно. Однако диагноз «депрессия» может поставить только психиатр. Он опирается не только на ответы пациента, но и на данные медицинских анализов и исследований», — пояснила Пономарева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, многие заболевания вызывают те же или очень близкие ощущения, что и депрессия. Это может привести к неверным результатам теста.

«Например, при анемии пациенты тоже чувствуют упадок сил, нежелание двигаться, испытывают проблемы со сном. У такого пациента тест покажет депрессию. Что касается быстроты онлайн-калькулятора, можно отметить, что популярный тест Бека не такой уж и длинный: в нем всего 21 вопрос», — подчеркнула собеседница.

Краткость теста, по мнению Пономаревой, может указать на депрессию у мнительных и тревожных людей. Такой человек может зациклиться на результатах, выданных онлайн-калькулятором, и действительно заработать себе психологическое расстройство.

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