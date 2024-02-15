«Было повреждено сердце»: молодого человека с множеством ножевых ранений спасли врачи в Подмосковье
Молодого человека с ножевым ранением сердца спасли врачи в Подмосковье
Фото: [пресс-служба министерства здравоохранения МО]
Хирурги Солнечногорской больницы спасли 21-летнего мужчину с ножевым ранением сердца, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Молодой человек был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Состояние пациента оценивалось как тяжелое — у мужчины были множественные ножевые ранения в области груди.
Медики в ходе обследования выявили повреждение сердца и левого легкого. Пострадавшего экстренно прооперировали. Операция длилась 1,5 часа, после этого мужчина еще два дня провел в реанимации, рассказал хирург Вагиф Графов.
«Для спасения жизни пациента мы провели хирургическую обработку и ушили ранение сердца, а также множественные ранения левого легкого», — подчеркнул врач.
Сейчас состояние молодого человека оценивается как стабильное. Его выписали под наблюдение врача-кардиолога.
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