Врач назвала список продуктов, предотвращающих рак

Возникновение многих патологий в организме человека тесно связано с питанием, а некоторые продукты способны снизить риск возникновения онкологических заболеваний. О каких продуктах идет речь и как они помогают, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.

Специалист отметила, что крайне важным в питании человека является чеснок. Он содержит соединения, предохраняющие от рака, особенно от рака кожи, толстой кишки и легких.

«Брокколи, цветная и брюссельская капуста содержат сильные антиоксиданты, которые могут снизить риск возникновения опухоли груди и другие виды рака. Вероятно, для вредных клеток содержащееся в капусте вещество — изотиоцианат — оказывается токсичным. При этом оно никак не влияет на нормальные клетки», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Цельные зерна также содержат различные противораковые соединения, в том числе антиоксиданты, волокна и фитоэстрогены. Употребление злаков и цельнозерновых продуктов в больших количествах, отметила гастроэнтеролог, может снизить риск развития рака толстой кишки.

«Зелень с темными листьями — богатый источник каратиноидов, которые удаляют из организма опасные радикалы, не позволяя им спровоцировать возникновение рака. А виноград и красное вино содержат вещество, которое считается сильным антиоксидантом, способным предотвратить повреждение клеток», — добавила Сухорукова.

Помочь в борьбе с образованием онкологических заболеваний может и зеленый чай: его вещества способны предотвратить или замедлить развитие нескольких типов рака: толстой кишки, печени, молочной железы и простаты.

«Хорошо помогают томаты. В них есть ликопин, который помогает предотвратить рак простаты, молочной железы, легких и желудка. Из всех ягод именно черника содержит больше всего полезных веществ, которые могут предотвратить любой вид рака», — подчеркнула врач.

Также специалист посоветовала увеличить в рационе объем употребления льняных семян, грибов и цитрусовых: грейпфруты, апельсины, лимоны.

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